Topje van toren stadhuis Bolsward weggetakeld

Onder toeziend oog van tientallen Bolswarders is de toren van het voormalig stadhuis in Bolsward eraf gehaald. In het bovenste deel van de toren heeft de bonte knaagkever zich door de balken heen gevreten, waardoor de toren niet meer stabiel is. Daarom werd gisteren besloten het topje er direct dit weekend af te halen.

Het 400 jaar oude gebouw zou sowieso al gerestaureerd worden. Twee weken geleden was al gezien dat de basis van het gebouw niet stabiel was. "Maar toen zei de aannemer: ik vertrouw het boven ook niet, laten we daar ook even onderzoek doen", vertelt Sietse la Roi in het NOS Radio 1 Journaal. La Roi is opdrachtgever van de klus en veronderstelde na goed zoeken dat ook de toren er slechter aan toe was dan verwacht.

Gisteren is daarom direct een kraan gekomen en is de toren gezekerd. "Als de toren dan in zou storten, zou de kraan hem opvangen." Maar zover kwam het vannacht niet. Vanochtend zijn ze daarom in Friesland begonnen aan de klus.

De toren van het stadhuis is 9 meter lang en weegt zo'n 150 ton. Daarom wordt het stuk in drie delen weggetakeld. Vandaag was het topje aan de beurt.