Aletta Jacobsprijs voor Kamervoorzitter Arib

De Aletta Jacobsprijs 2020 is toegekend aan Khadija Arib, de voorzitter van de Tweede Kamer.

Arib krijgt de prijs van de Rijksuniversiteit Groningen vanwege "haar niet-aflatende strijd voor de positie van vooral Marokkaanse vrouwen in Nederland, haar inspirerende voorbeeldrol als eerste vrouwelijke Kamervoorzitter met een migratieachtergrond en voor de wijze waarop zij het vieren van 100 jaar kiesrecht in Nederland heeft weten te markeren als een viering van het algemeen kiesrecht, voor mannen én vrouwen".

Democratie

Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat de wet inging waarmee actief kiesrecht voor vrouwen werd ingesteld, iets waar Aletta Jacobs tientallen jaren voor had gestreden. De jury wil met Arib als prijswinnaar benadrukken hoe belangrijk democratische waarden zoals vrijheid van meningsuiting en gelijke behandeling voor mannen en vrouwen zijn.

"De jury is onder de indruk van de wijze waarop zij in alles wat ze doet laat zien hoe cruciaal het is om blijvend op te komen voor de universele waarden die horen bij een democratie", zegt juryvoorzitter Janka Stoker. "Ze weet uit eigen ervaring dat die waarden niet vanzelfsprekend zijn. Het was allesbehalve vanzelfsprekend dat juist een vrouw met haar achtergrond Kamervoorzitter zou worden."

Aletta Jacobsprijs

De Aletta Jacobsprijs is een tweejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een vrouw met een academische opleiding die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van emancipatie. Eerdere winnaars zijn onder meer Neelie Kroes, Els Borst, Petra Stienen en Lilianne Ploumen.

Arib krijgt de prijs op 6 maart uit handen van de rector magnificus van de universiteit. Aan de prijs is een geldbedrag van 5000 euro verbonden.

Het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen kwam er 100 jaar geleden niet zomaar. Bekijk deze interactieve special van NOS op 3 om te zien wat eraan voorafging: