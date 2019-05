100 jaar kiesrecht: 'We realiseren ons niet altijd hoe bijzonder dit is'

In Den Haag is in de Ridderzaal feestelijk gevierd dat in Nederland 100 jaar algemeen kiesrecht bestaat. Dat alle mannen mochten stemmen, werd in 1917 ingevoerd; het kiesrecht voor vrouwen kwam daar in 1919 bij.

Tweede Kamervoorzitter Arib zei dat we ons niet altijd realiseren hoe bijzonder het is dat iedereen mag stemmen. "Sinds 1919 is het voor alle Nederlanders mogelijk om je stem uit te brengen, of je man of vrouw bent, wel of niet kunt schrijven, wel of niet beschikt over kentekenen van maatschappelijke welstand of geschiktheid."

Arib, die zelf in Marokko is geboren, voegde eraan toe zich niet te kunnen herinneren dat haar ouders ooit hebben gestemd. "Maar ik sta vandaag hier, in een Nederland waar je trots op kunt zijn, en erop kunt vertrouwen dat je zelf kunt bepalen wie jou vertegenwoordigt in de Tweede Kamer, gemeenteraad, Provinciale Staten en het Europees Parlement."

Bekijk hier een deel van haar toespraak: