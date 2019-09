Canadese tieners bekenden moorden in video

De twee jonge Canadese moordverdachten die in augustus dood werden gevonden, hebben in video-opnamen de moord op drie mensen bekend. Volgens de Canadese politie zeggen ze er niet bij wat hun motief was.

Naar de 19-jarige Kam McLeod en de 18-jarige Bryer Schmegelsky werd wekenlang gezocht. De politie vermoedde dat ze een moordtocht door het land maakten en verantwoordelijk waren voor de dood van een jong Australisch-Amerikaans koppel en een Canadese man van 64.

De lichamen van de twee tieners werden in augustus in een bos gevonden. In de zes video's die op een digitale camera bij de twee lag, beschrijven ze onder meer hoe ze van plan zijn zelfmoord te plegen. In een andere video bekennen ze de drie moorden.

Ook zeggen ze meer moorden te willen plegen of per gekaapte boot naar Europa of Afrika te willen varen. Een video noemen ze hun laatste wilsbeschikking, daarin vragen ze om na hun zelfmoord gecremeerd te worden.

Koud en meedogenloos

Volgens de Canadese politie gedroeg het stel zich "koud en meedogenloos" in de opnames. De autoriteiten zijn niet van plan de video's openbaar te maken, uit angst voor kopieergedrag.

Een motief voor de moorden valt uit de beelden niet op te maken. Het lijkt er volgens de politie op dat ze "willekeurig hebben toegeslagen". Mogelijk waren ze simpelweg uit op de auto's van hun slachtoffers en kwamen ze hen toevallig tegen langs de weg.