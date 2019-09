Phishing via SMS-berichten neemt toe: 'Als ik het nu lees denk ik: ik was zo dom!'

Lastig te filteren

Waarom phishing via sms toeneemt, is niet precies duidelijk, maar wat meespeelt is dat het lastig is om er iets aan te doen. "Voor providers blijkt het best wel lastig om dit soort valse berichten te filteren, ook vanwege privacybezwaren", zegt directeur Gijs Boudewijn van de Betaalvereniging.

Wel heeft Boudewijn een gouden regel voor wie geen slachtoffer van sms-phishing wil worden. "Klik nooit op een linkje in een sms die zogenaamd afkomstig is van een bank. Want banken zullen nooit een linkje via sms versturen, dat is altijd fraude."