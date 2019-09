Rector Rianne Letschert Topvrouw van het Jaar: 'Sta nog beetje te shaken'

Letschert kreeg de prijs in het bijzijn van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Volgens Keijzer is het belangrijk dat dit soort prijzen worden uitgereikt.

"'You can't be what you can't see'. Als je niet weet dat er dit soort topvrouwen zijn, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat vrouwen minder makkelijk naar voren stappen", zei ze na afloop van de uitreiking.

Verandering

Volgens Keijzer gaat er nog altijd veel mis bij het krijgen van vrouwen op hogere posities. "Er zijn een aantal dingen die om allerlei redenen niet goed gaan. Zo moeten we onder meer iets veranderen in hoe we in onze cultuur kijken naar leiderschap. Maar ook de manier waarop vrouwen er zelf naar kijken."

De titel Topvrouw wordt elk jaar door de stichting Topvrouw van het Jaar uitgereikt. Vorig jaar ging de titel naar Eugenie van Wiechen, directeur van FD Mediagroep.