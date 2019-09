Twee Nederlanders in Suriname vermist; mogelijk drugsgerelateerd

De Surinaamse politie is op zoek naar twee Nederlanders van Surinaamse afkomst die al sinds 17 september worden vermist. Het gaat om Roy Hari en Romeo Donk. De auto van Hari is kort na zijn verdwijning uitgebrand buiten de hoofdstad Paramaribo teruggevonden.

De politie denkt dat de verdwijningen met elkaar te maken hebben en gaat uit van een misdrijf in het criminele circuit, zegt politiewoordvoerder Humprey Naarden.

De website Boevennieuws.pro brengt de verdwijningen in verband met de liquidaties, eerder deze maand, op oud-profvoetballer Kelvin Maynard in Amsterdam en Genciël Feller op Curaçao. Het tweetal zou uit de weg zijn geruimd omdat ze een lading van 400 kilo cocaïne zouden hebben gestolen van Piet W., een Surinaamse drugsdealer.

W. werd in 2014 in Nederland tot 7 jaar cel veroordeeld wegens internationale drugshandel, maar kwam vervroegd vrij en zou daarna in Suriname zijn oude business weer hebben opgepakt. In Het Parool ontkent hij via zijn advocaat elke betrokkenheid bij de dood van Maynard.

Distributie cocaïne

Hari en Donk zouden volgens Boevennieuws verantwoordelijk zijn voor de distributie van cocaïne van W. nadat die in Europa was aangekomen. Ze zouden kort voor hun verdwijning samen naar Suriname zijn afgereisd om tegenover hun werkgever verklaringen af te leggen over de verdwenen lading. De aanslag op Maynard was een dag na de verdwijning van het tweetal.

De familie van Roy Hari is op Facebook een zoekactie begonnen.