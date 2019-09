Van Engelshoven: 'Geen paniek, ik kom geen pop of auto afpakken'

Miesje van Rijn, van de organisatie van Nederlandse speelgoedleveranciers, ziet daar geen kwaad in. "Het is slim om óók genderneutraal speelgoed te maken, want dan heb je een keuze als consument. Het hoeft geen vervanging te zijn."

Van Rijn zegt dat de genderdiscussie regelmatig onderwerp van gesprek is binnen de sector, maar dat het uiteindelijk aan de fabrikanten zelf is om te bepalen wat ze maken. "Je moet daar op een goede manier mee omgaan. Als verzorgende, als ouder, maar ook als speelgoedfabrikant."

Invloed op kinderen

Jelle Jolles, neuropsycholoog aan de VU, is voorstander van genderneutraal speelgoed. Volgens hem duwt rolbevestigend speelgoed kinderen in een bepaalde richting. "Tegenwoordig heb je als je tien jaar oud bent al allerlei instructies gekregen over hoe je je moet gedragen als meisje of jongen. Die instructies beginnen al vanaf de geboorte", zei hij tegen het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens hem is het belangrijk om in de vroegste kinderjaren al in actie te komen. "Anders sluit je bepaalde richtingen uit die nodig zijn voor ontplooiing."