Van Engelshoven wil eind aan stereotiep speelgoed

Minister Van Engelshoven wil af van 'rolbevestigend' speelgoed. Haar ministerie bevestigt een bericht daarover in het AD. De minister van emancipatie roept fabrikanten op hun speelgoed onder de loep te nemen.

De oproep van de minister komt op het moment dat in Frankrijk speelgoed 'genderneutraal' wordt. Het AD schrijft over het verdwijnen van de aparte afdelingen voor jongens en meisjes in Franse speelgoedwinkels en over het verbod om apart voor een van beide groepen te adverteren. Vanaf volgend jaar mag winkelpersoneel kopers ook niet meer vragen of iets voor een jongen of voor een meisje is.

Die plannen moeten stereotypen en vooroordelen bestrijden. Volgens Van Engelshoven staan ook in Nederland advertenties vol stereotypische rolmodellen, zoals verzorgende meisjes en avontuurlijke jongens. Het ministerie voert al overleg met uitgevers over het tegengaan van het gebruik van stereotypen in schoolboeken.