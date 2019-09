Ollongren: te vroeg om te oordelen over boerkaverbod

Het is nog veel te vroeg om te bepalen over de invoering van het boerkaverbod een succes is of niet, vindt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. In de Tweede Kamer zei ze dat ze vasthoudt aan het voornemen om de wet, die pas sinds 1 augustus van dit jaar geldt, over drie jaar te evalueren.

Kamerleden riepen Ollongren en haar collega's Grapperhaus (Justitie) en Koolmees (Integratie) naar de Kamer, omdat ze ontevreden zijn over de manier waarop de wet is ingevoerd. Vooral aan de handhaving ontbreekt het, vinden ze.

"Zo wordt de wet een fopspeen", zei Dennis Wiersma van de VVD. Hij riep de minister op de handhaving aan te scherpen. "De gemiddelde Nederlander begrijpt niet dat er niet gehandhaafd wordt", zei CDA'er Harry van der Molen.

Doel is verandering van gedrag

Maar volgens Ollongren kun je na zeven weken nog geen oordeel vellen. En het doel van de wet is volgens haar nooit geweest om zo veel mogelijk boetes uit te delen. "Het doel van de wet is verandering van gedrag. En ik ben ervan overtuigd dat dat óók gebeurt. Dat er vrouwen zijn die besluiten om hun nikab af te doen als met het openbaar vervoer naar hun werk gaan. Alleen lees je dat nergens."

De minister erkent dat het soms best lastig kan zijn voor buschauffeurs, zorgmedewerkers of docenten om te bepalen wat ze doen als ze iemand met gezichtsbedekkende kleding tegenkomen. Daarom wil ze wel de komende tijd de vinger aan de pols houden. "De evaluatie van de wet is na drie jaar, maar ik wil kijken hoe ik de Kamer eerder kan rapporteren over hoe het gaat."

In Limburg werd een buschauffeur door zijn werkgever op de vingers getikt, omdat hij weigerde verder te rijden toen er vrouw met een nikab instapte. Ollongren vindt dat de chauffeur zich prima aan de wet heeft gehouden en dat hij dus onterecht is aangesproken door zijn baas.

Prioriteit

In de wet staat dat medewerkers in het ov, ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen boerkadragers aan kunnen spreken op het feit dat ze in overtreding zijn. Maar de handhaving is uiteindelijk een taak van de politie. En die bepaalt uiteindelijk zelf welke zaken prioriteit hebben.

Om de handhaving op te voeren wil de VVD dat ook bijzondere opsporingsambtenaren het recht krijgen om bekeuringen uit de delen. Minister Grapperhaus vindt het ook daarvoor nog te vroeg.

In principe kunnen burgers ook overgaan tot een burgerarrest en iemand vasthouden totdat de politie komt, maar volgens Grapperhaus is dat sinds 1 augustus nog nooit gebeurd.