Hausse aan nieuwe schademeldingen door gaswinning na nieuwe regeling

De versnelde schadeprocedure in Groningen heeft geleid tot onverwacht veel nieuwe aanvragen. In een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer laat minister Wiebes vandaag weten dat er 4000 meer aanvragen zijn gedaan dan waarmee rekening mee was gehouden. Wiebes heeft de universiteit van Groningen gevraagd te onderzoeken hoe dat komt.

Vooral deze zomer zijn er onverwacht veel nieuwe meldingen bijgekomen. Voor de beving bij Westerwijtwerd, in mei dit jaar, lag het aantal meldingen op gemiddeld ongeveer 200 per week. In de zomer is dat opgelopen tot gemiddeld bijna 600 per week.

Het gaat hierbij om nieuw aangemelde schades die zijn veroorzaakt door de gaswinning. Er bestaat sinds maart ook een speciale regeling voor Groningers die lang hebben moeten wachten op de afhandeling van hun schademelding. In totaal komen 16.500 mensen in aanmerking voor de vergoeding. Zo'n 9000 mensen hebben daar inmiddels gebruik van gemaakt. Zo'n 1250 hebben het aanbod afgeslagen.

Minister Wiebes concludeert daaruit dat de zogeheten 'stuwmeerregeling' al goed heeft gewerkt. Voor bijna 5000 bewoners staat het aanbod van de regeling nog steeds open. Zij kunnen nog tot 31 december 2019 reageren.

Waarschijnlijk hebben zij nog niet gereageerd omdat er nog geen schade is gemeten, waardoor ze niet weten hoe hoog hun schade daadwerkelijk is. Het is dan dus een gok om akkoord te gaan met de regeling, aldus de woordvoerder van het schadeloket in Groningen. Daar geldt een vaste vergoeding van 5000 euro.

100 miljoen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is belast met de afhandeling van alle schades door de gaswinning. De minister heeft deze commissie ingesteld om de schadeafhandeling bij gaswinningsbedrijf NAM weg te halen, zodat Groningers sneller geholpen zouden worden. Er lagen bijvoorbeeld bij de NAM nog 13.500 onbehandelde meldingen; bij slechts van een deel was een opname geweest.

Inmiddels zijn ruim 21.000 meldingen afgehandeld door de TCMG en is ruim 100 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.