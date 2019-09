OM vraagt Hoge Raad opheldering over euthanasiezaak demente vrouw

Het OM gaat in cassatie "in het belang der wet", om duidelijkheid over een aantal rechtsvragen te krijgen. "De uitspraak is definitief, maar we zijn nu wel naar de Hoge Raad gegaan om toch antwoorden te krijgen op vragen die we nog hebben", zegt een woordvoerder. Met de zaak wil justitie vooral duidelijkheid krijgen hoe artsen moeten omgaan met euthanasie op wilsonbekwame patiënten.

De stap van het OM heeft voor de verpleeghuisarts geen gevolgen meer. Voor haar is de zaak ten einde gekomen. "We zijn niet eens met het vonnis van de rechtbank, maar we zien ook hoe belastend de zaak is voor de verpleeghuisarts", aldus de woordvoerder.

"De feiten staan vast, maar we willen wel duidelijkheid op een aantal rechtsvragen. Daarom wordt nu via cassatie in het belang der wet de ongebruikelijke stap naar de Hoge Raad gemaakt."