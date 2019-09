'Zoon burgemeester Halsema wordt niet vervolgd voor wapenbezit'

De zoon van burgemeester Halsema van Amsterdam wordt niet vervolgd voor wapenbezit. Zijn advocaat zegt tegen het ANP dat het Openbaar Ministerie hem doorverwijst naar Halt.

Die instantie handelt simpele jeugdcriminaliteit af buiten het strafrecht om, in veel gevallen met een taakstraf. De meeste jongeren die voor het eerst met de politie in aanraking komen, worden doorverwezen naar Halt. De sanctie is opgelegd door de officier van justitie in Haarlem, die de zaak behandelt om belangenverstrengeling te voorkomen.

De 15-jarige jongen is half juli aangehouden, nadat hij een leegstaande woonboot had betreden met een onklaar gemaakte revolver. Een maand later publiceerde De Telegraaf over de misstap. De krant had het in eerste instantie over "gewapende inbraak met een alarmpistool".

In een open brief naar aanleiding van de publicatie weersprak Halsema de beschuldigingen van De Telegraaf. "Mijn zoon heeft geen gewapende inbraak gepleegd", schreef ze. Ze schreef dat de boot verlaten was en dat haar zoon een nepwapen bij zich had, maar dat hij evengoed de wet heeft overtreden en daarvan de consequenties moet dragen.

Rekwisiet

Over het nepwapen zei Halsema's partner, Robert Oey, later dat het van hem was. Hij beschreef een onklaar gemaakte revolver uit Duitsland, die hij al twintig jaar in zijn bezit had. Het is volgens Oey in 1999 gebruikt voor het logo van zijn toenmalige productiemaatschappij en sindsdien verschillende keren zijn gebruikt als rekwisiet.

Advocaat Plasman zegt tegen het ANP dat een rapport van een wapendeskundige van justitie spreekt van een gas- of alarmrevolver, waarvan de loop is dichtgemaakt. Half september werd bekend dat Oey officieel verdachte is van verboden wapenbezit.

Vanmiddag debatteert de Amsterdamse gemeenteraad met Halsema over kwestie.