Onrust bij gebruikers van e-sigaretten

Eigenaren van de zogenoemde vape-shops in Nederland krijgen veel vragen van ongeruste klanten. Die willen weten hoe schadelijk de elektronische sigaret is en of de verschillende smaken nog wel veilig zijn.

Aanleiding voor de onduidelijkheid bij gebruikers is het nieuws vanuit de Verenigde Staten. Daar lijden honderden mensen aan een mysterieuze longziekte die vermoedelijk veroorzaakt wordt door het gebruik van e-sigaretten met THC en vitamine E-oliën. Inmiddels zijn daar zes mensen overleden aan de ziekte.

De onrust heeft bij verschillende vape-shops geleid tot een omzetdaling van wel 30 tot 40 procent. De winkels die een ruim assortiment aanbieden aan e-sigaretten en verschillende smaken zien dat er minder producten over de toonbank gaan. Dat zegt de Esigbond, de branchevereniging van verkopers van elektronische sigaretten in Nederland.

Longklachten

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) maakt zich ook zorgen over de e-sigaret. De vereniging heeft leden gevraagd of ze mensen kennen die acute longproblemen hebben opgelopen na het roken van een e-sigaret. Inmiddels hebben zes mensen zich gemeld met klachten. Voorzitter Leon van der Toorn wil nu onderzoeken wat de oorzaak is van de longproblemen.

Het ministerie van Volksgezondheid neemt maatregelen om de e-sigaret terug te dringen. Zo mogen jongeren onder de achttien geen e-sigaretten kopen, geldt er een reclameverbod en worden de verpakkingen uiteindelijk blanco.