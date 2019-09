Máxima na tien jaar VN-werk: 'Trots, maar nog niet klaar'

Koningin Máxima is trots op wat ze de afgelopen tien jaar heeft bereikt als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ze lobbyt bij buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders om zoveel mogelijk mensen toegang tot financiële diensten te geven, vooral diegenen in arme landen met weinig geld.

De koningin is alleen nog niet klaar met haar werk, benadrukte ze in een interview met de NOS in New York. "We hebben meer dan 1,2 miljard mensen geholpen met financiële diensten, maar er zijn nog 1,7 miljard te gaan."

Gisteren werd het tienjarig VN-jubileum van Máxima gevierd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in New York. Onder anderen secretaris-generaal Guterres sprak warme woorden over haar.

Energie

Volgens Máxima gaat haar werk voorspoedig, vooral sinds het sinds 2011 beter te meten is. "Meer dan 50 landen hebben strategieën voor inclusieve financiering ontwikkeld. De armoede is verminderd en families hebben meer toegang tot geld voor eten en onderwijs", aldus de koningin.

Zo vertelt ze trots hoe de baas van de centrale bank in Tanzania een jaar na het opzetten van een strategie opbelde dat de doelen bijgesteld moesten worden. Máxima: "Want het ging te goed. Dat bewijst dat het werkt."

Aan stoppen moet ze daarom vooralsnog niet denken. Wel benadrukt ze dat haar prioriteiten liggen bij haar werk als koningin. "Ik probeer daarom zo effectief mogelijk te reizen en ik bespreek veel via de telefoon. Maar het geeft me veel energie. En zolang ik er energie van krijg en het verschil kan maken, blijf ik het doen."

Nog niet met pensioen

Van de voorzitter van het VN-orgaan dat Máxima vertegenwoordigt, Tilman Ehrbeck, hoeft ze ook nog lang niet weg. "Ze weet een boeiend verhaal te brengen. De data laten zien dat we de goede richting op gaan en ze weet hoe ze sectoren bij elkaar kan brengen. Ze doet het meesterlijk", aldus Ehrbeck.

"En ja, ze opent deuren als koningin. Er zijn weinigen die met zo'n beetje iedereen ter wereld een afspraak kunnen regelen. Maar dan moet je alsnog weten hoe een boodschap over te brengen. Ze is een van de succesvolste speciaal gezanten die ik ken en ze mag nog lang niet met pensioen."