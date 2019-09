Gevaren voor kustgebieden in de wereld nemen sterk toe

Kustgebieden moeten zich veel beter voorbereiden op overstromingsrisico's dan ze tot nu toe hebben gedaan. Dat zegt Laurens Bouwer, een van de Nederlandse wetenschappers die hebben meegewerkt aan het nieuwste IPCC-rapport. Dat rapport van het VN-klimaatpanel, dat vanochtend is gepubliceerd, gaat over oceanen, gletsjers en ijskappen. Het constateert dat de zeespiegel steeds sneller zal stijgen als de uitstoot van broeikasgassen niet gauw naar beneden gaat.

Vooral de combinatie van zeespiegelstijging en grote stormen baart zorgen, stelt het IPCC. Waar vroeger deze combinatie in bepaalde gebieden zich slechts één keer in de honderd jaar voordeed, zal dit mogelijk toenemen tot een jaarlijks risico in 2050. "Dat betekent dat er elk jaar in die gebieden een overstroming dreigt. Dit geldt niet alleen voor lagere delta's ver weg, of voor kleine eilandstaten, ook in Europa neemt dit risico toe", vertelt Bouwer, die werkt bij het Duitse onderzoeksinstituut Gerics.

"Doorgaans zijn grote steden wel goed beschermd tegen hoog water. Maar gebieden waar minder mensen wonen, zoals bijvoorbeeld het westen van Engeland, moeten zich veel beter gaan voorbereiden." Volgens Bouwer zijn er niet alleen aanwijzingen dat stormen heviger worden, ook zal er tegelijk vaker extreme neerslag vallen. "Als dan ook nog de zeespiegel is gestegen, gaat het om een veel groter risico dan tot nu toe."

Nederland 'op orde'

In Nederland hebben we de bescherming tegen hoog water goed op orde, zegt Bouwer. Maar regeringen in andere landen moeten nu snel hiervoor beleid ontwikkelen. "Tot nu toe was dit voor de meeste gebieden een ver-van-mijn-bed-show. Maar dit gebeurt dus al over dertig jaar, dat is ontzettend snel. Moeten mensen in lager gelegen gebieden naar hoger gebied gaan verhuizen? Zijn andere maatregelen om de kust te beschermen wel te financieren? Daar is nog maar weinig over bekend, en dat moet dus een belangrijk aandachtspunt worden voor de politiek."