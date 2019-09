'Opnieuw ongebruikelijk hoge winsten bij 85 zorgbedrijven'

Zeker 85 zorginstellingen hebben in 2018 verdacht hoge winsten behaald, die vele malen hoger liggen dan in de sector gebruikelijk is. Dat blijkt uit jaarrekeningonderzoek van datajournalistiek platform Pointer in samenwerking met Reporter Radio en Follow The Money.

In juni dit jaar onthulde het platform vergelijkbare bevindingen over 2017. Dit onderzoek, dat vanavond om 21.10 wordt uitgezonden op NPO 2, borduurt daarop voort.

Frauduleuze bedrijfsvoering

Het gaat om bedrijven in de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en de thuiszorg. De 85 bedrijven hebben twee jaar op rij winstpercentages van 10 tot wel 50 procent behaald, waar 3 procent gebruikelijk is.

In sommige gevallen komt die winst tot stand door frauduleuze bedrijfsvoering. Bedrijven declareren niet geleverde zorg en de winst wordt uit de zorgsector uit gesluisd via financiële constructies, zoals dividenduitkeringen voor directieleden, concludeert Pointer.

Het aantal bedrijven met bedenkelijke winsten ligt mogelijk nog hoger. Een deel van de zorgbedrijven heeft de jaarrekening nog niet opgegeven.