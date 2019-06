'Hoge winsten bij 97 zorgaanbieders mogelijk door fraude'

Bijna honderd zorgbedrijven boeken grote winsten, terwijl in de sector hooguit drie procent winst gangbaar is. Dat melden de programma's Pointer, Reporter Radio en nieuwssite Follow the Money. Zij deden onderzoek naar de winsten van bedrijven in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg.

De 97 bedrijven die de hoogste winsten boeken, hebben in 2017 bij elkaar opgeteld ruim vijftig miljoen euro verdiend. Het gaat om gemiddeld twintig procent van de omzet. Een zorgorganisatie uit Almelo schiet er met een winstpercentage van bijna 67 procent ver bovenuit.

Mogelijk fraude

Volgens Follow the Money, Pointer en Reporter Radio zijn de hoge winsten mogelijk gerealiseerd doordat de gedeclareerde zorg niet volledig is geleverd. Dat kan duiden op fraude.

Zorgbedrijven mogen winst maken, maar het ministerie van Volksgezondheid noemt extreme winsten maatschappelijk ongewenst.

'Je wordt er niet rijk van'

Zorgverzekeraar DSW vindt de hoge winsten opvallend en pleit voor verder onderzoek. "Een normale zorgaanbieder kan deze diensten leveren met ongeveer twee tot drie procent winst. Is dat hoger, dan is er iets niet in orde", zegt Aad de Groot, voorzitter van de raad van bestuur van DSW tegen Pointer.

De directeur van Thuiszorg West-Brabant zegt: "Als je rechtmatig declareert, dan word je er niet rijk van. De tarieven staan onder druk. Het kan allemaal net, en dan houd je een à twee procent over. Maar meer niet."

Uit navraag van de journalisten blijkt dat de bedrijven nauwelijks worden gecontroleerd. De Nederlandse Zorgautoriteit zegt dat onderzoeken ingewikkeld en tijdrovend zijn en dat er door de beperkte capaciteit keuzes moeten worden gemaakt.

Behoorlijk feitenonderzoek

De Rotterdamse organisatie Thuiszorg Naborgh stapte naar de rechter om de publicaties op het laatste moment te voorkomen. Maar de rechtbank ging daar niet in mee.

Die vindt dat een publicatie slechts bij hoge uitzondering kan worden tegengehouden. Dat er mogelijk iets negatiefs over het bedrijf wordt gezegd, is niet genoeg.

Bovendien vindt de rechtbank dat de journalisten behoorlijk feitenonderzoek hebben gedaan en Thuiszorg Naborgh genoeg gelegenheid hebben gegeven om een reactie te geven op het onderzoek.

Over Thuiszorg Naborgh schrijft Follow the Money: "De 29-jarige verpleegkundige Shanna Naborgh (...) richtte het bedrijf in 2015 op, na eerder als zelfstandig verpleegkundige te hebben gewerkt. Twee jaar later had ze zichzelf een miljoen euro winst uitgekeerd (...). Dat laat de winstmarge van het bedrijf, die steevast ver boven de 35 procent uitkomt, makkelijk toe."