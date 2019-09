'Scholen voor speciaal onderwijs bezwijken onder wachtlijsten'

Tientallen scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs hebben te maken met flinke wachtlijsten. Hierdoor zijn de klassen veel te groot of zitten kinderen noodgedwongen thuis, blijkt uit onderzoek van Reporter Radio van KRO-NCRV.

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen met een lichamelijke beperking of gedragsproblemen op reguliere scholen blijven. Maar leerkrachten daar klagen dat ze grote moeite hebben om daardoor alle leerlingen in hun klas voldoende aandacht te geven. De laatste jaren verwijzen reguliere scholen kinderen daarom weer makkelijker door, bleek al eerder.

Er zijn dit jaar extreem veel nieuwe aanmeldingen, zegt Wim Ludeke van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO). "Niet elke reguliere school is in staat met complexe leerlingen om te gaan. Die worden nu allemaal weer doorverwezen naar het speciaal onderwijs, terwijl we dat juist hebben afgebouwd."

Vollere klassen

"Een volledig landelijk beeld heb ik niet, maar uit navraag bij zeven grote schoolbesturen, met allemaal tientallen scholen onder zich, blijkt dat dit op veel plekken een groot probleem is", zegt Ludeke, ook tegen de NOS. Hij spreekt van dramatische situaties, ook omdat het huidige lerarentekort de problemen nijpender maakt.

"Ik ken een school met plek voor 130 leerlingen, waar in een tijdsbestek van drie maanden 35 leerlingen zijn aangemeld. Die worden allemaal aangemerkt als probleemgeval en moeten dus gelijk worden geplaatst, omdat ze anders thuis komen te zitten. Maar er is simpelweg geen plek."

Daardoor zijn er scholen voor speciaal onderwijs met vollere klassen. Meer dan twintig leerlingen is niet uitzonderlijk meer, zegt Ludeke. "Dat lijkt voor een normale basisschooldocent veel, maar op het speciaal basisonderwijs zitten er meestal maar acht tot twaalf leerlingen in een klas."

Ook blijven kinderen nu op een reguliere school, waar zij minder goed worden geholpen en een probleem kunnen vormen voor andere leerlingen, meldt Reporter Radio, dat verschillende scholen waar de problemen spelen, bezocht. Reporter Radio zendt het onderzoek zondag uit.