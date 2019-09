Wekdienst 25/9: presentatie stikstofrapport en Máxima viert VN-jubileum

Goedemorgen! De commissie-Remkes presenteert vanmiddag het rapport met mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek. En koningin Máxima wordt in het zonnetje gezet bij de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Het zonnetje gaan we hier vandaag niet echt zien. Het is grotendeels bewolkt en verspreid over het land vallen enkele buien. Het wordt 17 tot 18 graden. Ook morgen is het regenachtig bij maxima rond 18 graden.