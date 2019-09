Koning roept Rusland in VN-toespraak op MH17-onderzoek te steunen

Koning Willem-Alexander heeft in zijn toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Rusland opgeroepen om mee te werken aan het MH17-onderzoek. "De nabestaanden van de 298 slachtoffers verwachten gerechtigheid en wij zullen niet rusten voordat recht is gedaan."

De koning stelde dat het onaanvaardbaar is dat "verantwoordelijken voor internationale misdaden hun gerechte straf ontlopen". Hij zegt dat Nederland zich blijft inzetten voor versterking van het Internationaal Strafhof, omdat het een onmisbaar onderdeel is van de internationale rechtsorde.

Samenwerking

Verder besteedde Willem-Alexander in zijn toespraak aandacht aan de rechten van seksuele minderheden. "Het Koninkrijk der Nederlanden is blij dat op steeds meer plaatsen in de wereld de gelijke rechten van homo's, lesbiennes, transgenders en andere minderheidsgroepen worden benoemd in de wet. We hopen dat die ontwikkeling doorzet, maar uiteindelijk is het de praktijk die telt."

Ook stipte de koning klimaatverandering aan. Volgens hem was internationale samenwerking nog nooit zo urgent voor de toekomst van de planeet. "Broeikasgassen kennen geen grenzen. Alleen samen kunnen we klimaatverandering het hoofd bieden. Wij geven graag gehoor aan de oproep om verantwoordelijkheid te nemen en ambitie te tonen."

De koning stelde dat het draagvlak voor de VN onder druk staat, terwijl hechte samenwerking tussen staten juist van groot belang is voor "ieders vrijheid, veiligheid en welvaart". "De strijd tegen armoede en ongelijkheid is het meest gediend bij krachtenbundeling over grenzen heen. Wij hebben elkaar meer nodig dan ooit."