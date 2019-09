Boeren in het nauw door stikstof: stoppen voor 4 op 10 bespreekbaar

Ook leeftijd speelt een grote rol. Hoe ouder de boer, hoe groter de kans dat die wil nadenken over een uitkoopsubsidie. Hetzelfde geldt voor boeren die zeggen dat ze geen opvolger hebben: bijna driekwart van die groep staat ervoor open, terwijl voor boeren met een opvolger nog geen dertig procent kan leven met het idee te moeten stoppen.

Kwaad bloed

Uit de reacties van boeren blijkt dat ze erg veel moeite hebben met de manier waarop er in Nederland over het onderwerp wordt gepraat. Mijn name het voorstel van D66, om de veestapel te halveren, heeft veel kwaad bloed gezet. Veel boeren vinden het oneerlijk dat zij een probleem voor heel Nederland moeten oplossen, terwijl ze als sector naar eigen zeggen al veel hebben gedaan om de stikstofuitstoot de afgelopen decennia terug te dringen.

Los van de vraag of boeren zelf uitgekocht willen worden, vindt 40 procent het in algemene zin een goede, mogelijke oplossing. Een even groot aantal denkt dat het stimuleren van technische oplossingen om de uitstoot van stikstof te verminderen effectief kan zijn, en nog eens een vijfde is voorstander van een verhandelbaar stikstofquotum. Het verplaatsen van boerenbedrijven naar gebieden met nog 'stikstofruimte' is voor minder dan een vijfde een mogelijke oplossing.

LTO Nederland zegt dat het voor boeren lastig is hun bedrijf goed te runnen als de overheid de spelregels steeds verandert. Voorzitter Marc Calon van de branche-organisatie noemt het belangrijk dat boeren met ambitie perspectief blijven houden en door kunnen met hun bedrijf. "We hebben hier in Nederland de beste boeren ter wereld. Het opleidingsniveau is zeer hoog. Voor die mensen is het zeer belangrijk dat ze voldoende ruimte en toekomst hebben en houden, en de waardering krijgen die ze verdienen."