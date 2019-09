Trump herhaalt bij VN: patriottisme is beter dan globalisme

De Amerikaanse president ging in zijn toespraak van ruim een half uur ook in op recente geopolitieke ontwikkelingen. Hij riep andere landen op om, net als de VS, sancties tegen Iran te verzwaren. De Amerikanen houden Teheran verantwoordelijk voor de aanvallen van anderhalve week geleden op olie-installaties in Saudi-Arabië, maar daar zei Trump verder niets over.

"Alle naties hebben een verplichting om te handelen", zei Trump. "Een verantwoordelijke regering mag de bloeddorst van Iran niet subsidiëren."

China

Ook voor China had Trump een boodschap. Hij deed een beroep op de Chinese regering om de onrust in Hongkong op verstandige wijze op te lossen. "We rekenen allemaal op president Xi als een groot leider."

Minder lovend over de Chinese autoriteiten was Trump wat betreft het handelsconflict met China. Hij haalde hard uit naar de handelspraktijken van de Chinezen, zoals marktbelemmeringen, staatssubsidies en valutamanipulatie. Wel zei hij te hopen dat de twee landen alsnog een einde kunnen maken aan hun handelsconflict.