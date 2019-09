Een week cel en 500 euro boete voor doodsbedreiging Sinterklaas

Antizwartepietactivist Michael van Z. is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een week en een geldboete van 500 euro voor een foto van Sinterklaas op Facebook, die volgens de rechtbank kan worden opgevat als een doodsbedreiging.

Het gaat om een afbeelding van de Amerikaanse president John F. Kennedy, vlak voordat hij in 1963 werd doodgeschoten. Op de bewerkte foto die Van Z. vorig jaar op Facebook zette, is Kennedy vervangen door Sinterklaas.

Daarbij plaatste Van Z. het bijschrift: "Voor alle fragiele kolonisten is er deze versie zonder kinderen". Daarmee verwees hij naar een eerder bericht dat hij in 2017 plaatste: "Zit niks anders op. We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Dubbele prijs als het tijdens de nationale intocht is zodat alle kinderen er getuigen van zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten?"

Sinterklaas sniper

Op een andere foto is de activist zelf te zien met een pet waarop 'Sinterklaas sniper' (sniper is Engels voor scherpschutter) staat. Volgens de rechtbank is die foto niet strafbaar, omdat de vertolker van Sinterklaas de afbeelding niet gezien heeft. De bewerkte foto van Kennedy werd door de rechter wel gezien als doodsbedreiging.

Van Z.'s verweer dat het gaat om de vrijheid van meningsuiting, gaat volgens de rechtbank niet op. De activist kreeg al eerder een boete van 300 euro voor de bedreiging in 2017.

De Grauwe Eeuw

In een rapport van De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt Van Z.'s groep De Grauwe Eeuw beschreven als een "extreemlinkse, antiracistische en antikoloniale actiegroep", waar ondanks de bedreigingen geen terreurdreiging van uitgaat.

Eerder bedreigde de groep al de directeur van Rijkswaterstaat. Daarop wilde de gemeente Utrecht niet meer samenwerken met De Grauwe Eeuw. De organisatie was daarvoor betrokken bij een commissie om straatnamen met een koloniale geschiedenis te veranderen.