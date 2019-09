Amsterdam mag de Ja/Ja-sticker houden, andere gemeenten volgen

De Amsterdamse Ja/Ja-sticker voor op brievenbussen mag blijven. Dat oordeelde het gerechtshof in Amsterdam vandaag. De gemeente Amsterdam, die de sticker per 1 januari 2018 invoerde, was bevoegd om dat te doen. De reclamebranche probeerde de invoering terug te draaien.

Door de invoering krijgen huishoudens in Amsterdam alleen reclamedrukwerk als ze zelf een sticker op hun brievenbus plakken. Geen sticker betekent geen folders. Adverteerders die toch folders door de bus doen riskeren een boete.

"De uitspraak van de rechter is heel mooi nieuws in de strijd tegen papierverspilling", zegt de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks). Voor 2018 kregen bijna 210.000 Amsterdamse huishoudens ongeadresseerd drukwerk door de bus. Na de invoering van de Ja/Ja-sticker daalde dit naar ruim 80.000 huishoudens. Elk huishouden zonder sticker bespaart volgens de gemeente 33 kilo papier per jaar. "Ik verwacht dat de uitspraak andere gemeenten aanmoedigt om snel het Amsterdamse voorbeeld te volgen."

Andere gemeenten

Nu werken alle andere gemeenten nog met het systeem waarin huishoudens met een Nee/Nee- of een Nee/Ja-sticker moeten aangeven dat ze geen reclamefolders willen. Maar meerdere grote gemeenten zijn bezig om dit systeem net als Amsterdam om te draaien.

Onder meer Utrecht, Rotterdam en Haarlem gaan per 1 januari de sticker invoeren. Nijmegen is ook voor de invoering, maar de gemeente heeft nog geen datum geprikt. "Het college en de gemeenteraad staan er volledig achter", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Eigenlijk wachtten we nog op deze uitspraak voor we een definitief besluit konden nemen." Haarlem laat ook weten dat het liever al eerder de sticker had ingevoerd, maar op het besluit van de rechter wilde wachten.

Ook huis-aan-huisbladen

Bij ondernemersvereniging MKB-Nederland leidt de uitspraak tot zorgen. "Wij vrezen dat er een lappendekens aan verschillende regimes gaat ontstaan", zegt een woordvoerder. De belangenorganisatie pleit daarom voor een landelijk model en hoopt dat gemeenten daarop wachten. "Het wordt voor winkelbedrijven en folderverspreiders een groot probleem als gemeenten het allemaal op hun eigen manier gaan doen."

De gemeente Utrecht wil bijvoorbeeld ook huis-aan-huisbladen onder het nieuwe regime laten vallen. MKB-Nederland is hier faliekant op tegen. "Het zijn juist lokale ondernemers die in die bladen adverteren", zegt MKB-Nederland. "Zij hebben de lokale krant nodig om te kunnen concurreren met de grote supermarkten."

Vervolgstappen

Ook de folderbranche vreest voor malaise. "Wij zijn natuurlijk teleurgesteld over deze uitspraak", zegt Eelco Lulofs, voorzitter van folderbranchevereniging MailDB en commercieel directeur van PostNL-dochter Spotta.

De branchevereniging en PostNL-dochter spanden samen met KVGO, de brancheclub voor communicatiebedrijven, de zaak tegen de gemeente aan. "De komende tijd zullen we de uitspraak bestuderen en ons beraden op eventuele vervolgstappen richting de Hoge Raad", zegt Lulofs.