Britse Hoge Raad: schorsing van parlement is onwettig

De Britse Hoge Raad zegt dat de huidige schorsing van het parlement door het kabinet van premier Johnson onwettig is. Het parlement kan op dit moment zijn grondwettelijke taken niet uitoefenen, zonder dat daar een rechtvaardiging voor gegeven is, zei opperrechter Brenda Hale. Alle andere tien rechters zijn het daarmee eens.

De uitspraak betekent dat de schorsing wordt opgeheven en het parlement weer aan het werk kan. De uitspraak is een gevoelige klap voor Johnson. Hij is op dit moment in New York voor de VN-klimaatconferentie. Hij heeft eerder gezegd dat hij de wet en uitspraken van rechters respecteert.

Johnson stuurde het parlement voor vijf weken naar huis. Hij vond dat hij die tijd nodig had om op 14 oktober de plannen van zijn regering te kunnen presenteren. Tegenstanders denken dat hij het parlement tijdelijk wilde uitschakelen, zodat er zo min mogelijk tijd overblijft om over een eventuele no-deal-brexit te debatteren.

Als het aan Johnson ligt, verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU op 31 oktober, desnoods zonder akkoord met de EU over de uittredingsvoorwaarden. Als dat gebeurt, ontstaat er onmiddellijk een harde grens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, met vermoedelijk zeer ingrijpende economische gevolgen, vooral voor het Verenigd Koninkrijk zelf.