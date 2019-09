Overwinning 'remainers': Schotse rechter vindt schorsing parlement onwettig

De hoogste rechter in Schotland heeft bepaald dat de schorsing van het Britse parlement onwettig is. Premier Johnson gebruikt oneigenlijke gronden om het parlement naar huis te sturen, zeggen de rechters van het Court of Session.

Vorige week bepaalde het Engelse hooggerechtshof, het High Court of Justice, nog dat de schorsing wel is toegestaan.

De Schotse rechters komen vrijdag met een uitgebreide motivering. Hun beslissing heeft nog niet meteen effect, omdat zij geen bevel hebben gegeven om de schorsing terug te draaien. Ze willen eerst de hoorzitting van het Supreme Court, het opperste gerechtshof, volgende week afwachten.

Al verbod op no-deal

Johnson schiet met de schorsing van het parlement weinig op, omdat het parlement al een no-deal-brexit op de deadline van 31 oktober heeft verboden.

Vorige week nam het Lagerhuis een wet aan die Johnson opdraagt om de EU om uitstel van de brexit te vragen als er op 19 oktober nog geen akkoord met de EU is.