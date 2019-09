Nederlandse belastingdeal met Starbucks is geen staatssteun

De regeling van de Nederlandse Belastingdienst met koffiebranderij Starbucks is niet in strijd met Europese regels en dus geen staatssteun. De fiscus heeft Starbucks net als andere bedrijven behandeld en geen uitzondering gemaakt of ongeoorloofde belastingvoordelen gegeven. Dat heeft het Europees Hof van justitie in Luxemburg bepaald.

Het besluit van de Europese Commissie dat Nederland 25 miljoen euro moet terughalen bij Starbucks voor te weinig betaalde belasting wordt vernietigd. Nederland had hangende de zaak al in 2016 die 25 miljoen teruggevorderd bij Starbucks. Als de Europese Commissie zich neerlegt bij de uitspraak van het Hof wordt dat geld aan Starbucks teruggegeven.

Nederland is blij met de uitspraak. "Deze uitspraak betekent dat de Belastingdienst Starbucks niet beter of anders heeft behandeld dan andere vergelijkbare bedrijven", zegt staatssecretaris van Financiën Menno Snel.

Koffiebonen

Starbucks Manufacturing is de koffiebranderij van de Amerikaanse koffiereus Starbucks, gevestigd in de Amsterdamse haven. Daar worden koffiebonen gebrand en geleverd aan de koffiefilialen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In 2008 regelde de fiscus een ruling met Starbucks Manufacturing over hoeveel belasting de koffiebranderij moet betalen. Dat gebeurde aan de hand van de prijzen die aan de koffiedochters gerekend worden op basis van het zogeheten zakelijkheidsbeginsel.

In 2015 betwistte de Europese Commissie de belastingregeling. Er zou geen sprake zijn van marktprijzen en dus genoot Starbucks ten onrechte een belastingvoordeel en dat is staatssteun. Starbucks werd gesommeerd om 25 miljoen euro te betalen voor te laag berekende winstbelasting.

Fiat

Het Europees Hof van Justitie oordeelde in een vergelijkbare zaak rond autofabrikant Fiat dat de Luxemburgse fiscus zijn boekje te buiten is gegaan. Bij de ruling in 2012 is volgens het Hof wel sprake van een ongeoorloofde fiscale constructie en dus illegale staatssteun. Fiat genoot "selectieve belastingvoordelen" door de winst kunstmatig te laag vast te stellen, waardoor Fiat veel te weinig belasting betaalde. Het zou gaan om 20 tot 30 miljoen euro.

De Europese Commissie is nog bezig met onderzoek naar de fiscale merkrechtendeal bij woonwarenhuisketen Ikea en sportkledingfabrikant Nike.