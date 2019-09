Jihadisten mogen Nederlands paspoort toch houden

Vijf jihadisten die het Nederlanderschap was ontnomen, krijgen hun paspoort terug. Dat blijkt uit een publicatie op de site van de Staatscourant. De beschikkingen over het afnemen van het Nederlanderschap zijn ingetrokken. De mannen hebben naast de Nederlandse, ook nog de Marokkaanse nationaliteit.

Toenmalig staatssecretaris Harbers trok de Nederlandse paspoorten in omdat de vijf zich hadden aangesloten bij verboden strijdgroepen in Syrië en Irak. Uit de publicatie van de Staatscourant wordt niet duidelijk waarom de jihadisten nu toch hun Nederlandse paspoort mogen houden. Het ministerie was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Raad van State

Eerder tikte de Raad van State de staatssecretaris op de vingers in de zaak van twee zogenoemde uitreizigers. Die hadden zich al in 2013 en 2014 aangesloten bij strijdgroepen in Syrië en Irak en waren hun pas kwijtgeraakt. Op dat moment stonden die groepen nog niet op de lijst van verboden organisaties, oordeelde de Raad van State. Daarom moest de strafmaatregel worden teruggedraaid.

Onder de vijf jihadisten die de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen is ook Driss Daouayry uit Den Haag. Volgens verschillende bronnen is hij al in 2015 om het leven gekomen in Syrië.