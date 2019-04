Raad van State: intrekken Nederlanderschap uitreizigers onterecht

Twee mannen die zich in 2013 en 2014 aansloten bij jihadistische groepen in Irak en Syriƫ kunnen hun Nederlandse nationaliteit niet kwijtraken. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De wet die intrekking van het Nederlanderschap mogelijk maakt, geldt pas sinds 2017 en is ingevoerd zonder terugwerkende kracht. De mannen waren jaren daarvoor al uitgereisd en het is niet te bewijzen of ze bij het ingaan van de wet nog lid waren van een strijdgroep.

Toenmalig staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie trok het Nederlanderschap van de twee in 2017 in, nadat ze bij verstek waren veroordeeld voor terrorisme.

'Hele zware sanctie'

"Het intrekken van het Nederlanderschap is een hele zware sanctie", zegt een woordvoerder van de Raad van State over de uitspraak. "Daarom staat in de wet duidelijk dat het alleen voor de gevallen vanaf 2017 geldt."

Het is onbekend waar de twee betrokkenen nu zijn en wat ze doen.

Volgens de woordvoerder liggen er op dit moment geen soortgelijke zaken op tafel bij de Raad van State. Hij sluit niet uit dat die er nog komen. Wel benadrukt hij dat de mannen nog strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.