Vier EU-landen op minitop Malta maken afspraken over verdeling migranten

Migranten die aankomen in Malta of Italië worden voortaan na uiterlijk vier weken opgenomen door andere EU-landen. Dat is de kern van afspraken die de ministers van Frankrijk, Duitsland, Italië en Malta vandaag in de Maltese hoofdstad Valletta hebben gemaakt.

Details over hoe dat gaat en waar de migranten bijvoorbeeld eerst worden gescreend, ontbreken nog.

Italiaans-Frans initiatief

Nederland was niet uitgenodigd voor de minitop. In de wandelgangen wordt gezegd dat Den Haag het niet eens is met de afspraken.

De overeenkomst komt uit de koker van de Franse president Macron en de Italiaanse premier Conte. De nieuwe Italiaanse regering wil niet meer bij de aankomst van elk schip met vluchtelingen gaan leuren langs diverse hoofdsteden met de vraag of andere landen bereid zijn om vluchtelingen op te vangen. Het is de bedoeling dat er een automatische verdeling komt over de EU-landen.

Op 8 oktober bespreken de EU-ministers van Binnenlandse Zaken de nieuwe migratie-afspraken. Frankrijk en Duitsland gaan ervan uit dat nog zeker 10 tot 12 landen zich zullen aansluiten bij de poule van landen die de migranten uit Italië en Malta opnemen.

'Geen structurele oplossing'

Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid vreest dat de afspraken die op Malta zijn gemaakt geen structurele oplossing zijn. "En Nederland hecht aan een structurele oplossing", zegt ze in een verklaring.

Daarnaast ziet Nederland niet de noodzaak de afspraken nu te maken, omdat er geen sprake is van wat in Brussel "disproportionele overdruk" wordt genoemd.

Volgens het kabinet moeten dergelijke afspraken pas gemaakt worden als het water tot aan de lippen is gestegen. Begin oktober wordt het plan voorgelegd aan de andere EU-landen tijdens een speciale vergadering van de migratieministers.