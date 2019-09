Regering Sint Maarten valt voor negende keer in tien jaar

De regering van Sint Maarten is gevallen. Het kabinet van premier Leona Marlin-Romeo had al geen meerderheid meer na het vertrek van parlementslid Franklin Meyer en verliest nu door de impasse nog twee zetels in de volksvertegenwoordiging.

Sint Maarten is sinds 2010 een zelfstandig land binnen het Nederlandse Koninkrijk. Het is de negende keer in tien jaar dat de regering van het land valt. Omdat het parlement maar vijftien zetels heeft, steunen regeringen vaak op een krappe meerderheid en is de macht van een zetel groot.