Tabaksfabrikant polst GroenLinks-Kamerlid voor lobbybaan

In Nederland zijn lobbycontacten tussen de tabaksindustrie en de politiek, zoals ministeries en Kamerleden, ongewenst. Ook als het onderwerp preventie aan de orde is. De tabaksindustrie zat bijvoorbeeld als enige deelnemer niet aan tafel bij de onderhandelingen over het preventieakkoord.

Verder heeft Nederland op 6 januari 2014 het anti-rookverdrag van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) ondertekend. Landen spreken daarin onder meer af zo veel mogelijk openheid te geven over de tabaksindustrie inclusief lobbyen, dat wil zeggen beïnvloeding van de politiek. Het is overigens niet verboden om Kamerleden te werven voor een nieuwe baan.

Onafhankelijk recruiteringsbureau

Imperial Tobacco laat weten een onafhankelijk recruteringsbureau te hebben ingeschakeld voor het vervullen van de functie Public Affairs-manager Nederland.

"In het geval van de heer Smeulders kennen wij de exacte beweegredenen van de recruiter niet", laat een woordvoerder weten. Het bedrijf is er bekend mee dat GroenLinks roken wil ontmoedigen en betere voorlichting wil. "Mogelijks is het in die optiek dat de recruiter de heer Smeulders heeft gecontacteerd."

De woordvoerder laat verder weten "bedenkingen te hebben bij het feit dat het gesprek in kwestie werd opgenomen en vervolgens online werd geplaatst zonder medeweten van de gesprekspartner."