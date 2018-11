Kritiek op preventieakkoord: gemiste kans om mensen echt gezonder te maken

De doodsteek voor de tabakswinkel in de buurt, maar ook een gemiste kans om mensen echt gezonder te laten worden. De reacties op het preventieakkoord dat vandaag is gepresenteerd lopen nogal uiteen. De tabaksindustrie zou als de grote verliezer kunnen worden aangewezen.

Zo gaat een pakje sigaretten in 2023 mogelijk tien euro kosten en wordt ook de reclame voor tabak verder aan banden gelegd. Voor tabakszaken gaat een uitstal- en reclameverbod gelden. Tot grote ontevredenheid van de tabaksindustrie, die zelf als enige belanghebbende niet aan tafel zat bij de onderhandelingen over het preventieakkoord. Dat mocht niet op basis van een internationaal verdrag dat door Nederland is ondertekend.

"Dit is een aanslag op de toekomst van tabakszaken", zegt voorzitter Zuidwijk van brancheorganisatie NSO. "Het gaat om de toekomst van 1500 ondernemers. Maar ook buurtbewoners zijn het kind van de rekening als de tabakszaken moeten sluiten. Die gaan diensten als post, bankservice en stomerij missen. Evenals de verkoop van cadeaukaarten, kranten en tijdschriften."

Elektronische sigaret

Daarnaast is er kritiek op het besluit om ook de reclame op alternatieven voor de klassieke sigaret aan banden te leggen, zoals de elektronische sigaret. "Hierdoor wordt de indruk gewekt dat alle rookwaren even schadelijk zijn", zegt Peter van den Driest van fabrikant Philip Morris.

Volgens Van den Driest is de tabakszaak juist de plek waar mensen kunnen worden voorgelicht over alternatieven. "De roker zal nu minder snel overstappen op een beter alternatief. Zo hou je het gebruik van sigaretten en shag in stand. Een haaks effect op de doelstellingen van het preventieakkoord."

Ook geen blije gezichten bij de Transitiecoalitie Voedsel, een club van zo'n 150 bedrijven en organisaties die zich bezighouden met gezond en duurzaam voedsel. "Het akkoord staat vol van vrijblijvende en weinig ambitieuze voornemens", aldus Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel.

Frisdranken

Hij hekelt vooral de beperkte aanpak van suiker in frisdranken. "In het Verenigd Koninkrijk hebben maatregelen geleid tot 35 procent minder suiker in een jaar tijd. In dit akkoord wordt zeven jaar de tijd genomen om tot een reductie van 30 procent te komen."

Ook vindt Lageweg dat de supermarkten worden ontzien. "Ze ontlopen nagenoeg elke harde afspraak. De schappen liggen vol met ongezonde en niet-duurzame producten die met veel marketinggeweld worden gepromoot. Waar is de ambitie dat supers binnen enkele jaren alleen nog reclame maken voor gezonde en duurzame producten?"