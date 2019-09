VVD ziet niets in lagere maximumsnelheid, CU vindt Formule 1 niet belangrijk

De coalitiepartijen VVD en ChristenUnie hebben voorafgaand aan het wekelijkse coalitieoverleg in Den Haag hun voorkeur laten doorschemeren voor maatregelen om het stikstofprobleem aan te pakken. De fractieleiders Dijkhoff en Segers kregen voor het naar binnengaan vragen over de in het weekend uitgelekte adviezen van de commissie-Remkes.

Aanvankelijk zeiden ze dat het vooral belangrijk is dat er "geen taboes" zijn en dat er een "goede balans" is. Vervolgens liet VVD-fractieleider Dijkhoff blijken dat hij niets ziet in het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur, want dat "haalt weinig uit".

Wat Segers van de ChristenUnie betreft lijkt de Formule 1 op het racecircuit van Zandvoort niet te hoeven doorgaan. Dat staat "niet boven aan mijn wensenlijst", zei hij daarover.

