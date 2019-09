Bruins: Formule 1 moet niet dupe worden van stikstofbesluit

Het kabinet gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Formule 1 in Zandvoort doorgaat, ondanks de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat zei minister Bruins in het tv-programma WNL op Zondag.

"Er moeten nog allerlei vergunningen worden aangevraagd en verleend", zei hij in het programma. "Dat geldt voor Zandvoort en de provincie Noord-Holland. Die zijn daar ongelofelijk hard mee bezig."

Komende woensdag presenteert een commissie onder leiding van oud-minister Remkes een advies om het stikstofprobleem aan te pakken. Via het AD lekte gisteren uit dat dat het eenvoudigst kan door de veestapel flink in te krimpen en de maximumsnelheid per direct omlaag te doen. Bruins wilde daar niet op reageren. "In Zandvoort krijgen ze hier hartkloppingen van", zei hij. "Het moet allemaal wel goed komen."

Bruins zei dat het kabinet er "natuurlijk" alles aan gaat doen om de race door te laten gaan. "Heel Nederland kijkt ernaar uit en het zou fantastisch zijn als we 'vroem' horen op 3 mei volgend jaar."

Stikstofuitspraak

De Raad van State oordeelde in mei dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen niet voldoet. Allerlei bouwprojecten staan sindsdien op losse schroeven. In Den Haag wordt daarom nu met smart uitgekeken naar het eerste advies van Remkes, die volgend jaar nog met een veel groter advies komt voor het stikstofbeleid.

Van de 378 miljoen kilo stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) kwam in 2017 155 miljoen kilo voor rekening van de landbouw, blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat is zo'n 40 procent. De hoeveelheid stikstof die in Nederland wordt uitgestoten, is slecht voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan planten en dieren. 35 procent van de stikstof in Nederland is afkomstig uit het buitenland.

Bekijk hieronder waarom stikstof Nederland in zijn greep heeft: