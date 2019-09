'Maximumsnelheid moet omlaag vanwege stikstofprobleem'

Het kabinet moet noodmaatregelen nemen om zo snel mogelijk het stikstofprobleem aan te pakken. Het makkelijkst gaat dat in het verkeer en de landbouw. Daarom moet de veestapel flink worden ingekrompen en moet de maximumsnelheid per direct omlaag. Dat staat in een advies dat woensdag wordt aangeboden aan het kabinet, meldt het AD.

Het advies komt van een commissie onder leiding van oud-minister Remkes. Door een recente uitspraak van de Raad van State over de aantasting van natuurgebieden door de stikstofemissies liggen duizenden bouwprojecten stil. Rigoureus ingrijpen in de landbouw en het verkeer maakt mogelijk dat er weer verder kan worden gewerkt aan huizen en wegen, redeneren Remkes en de zijnen.

Het opheffen van natuurgebieden is wat de commissie betreft niet aan de orde. Dat was een wens van Remkes' eigen partij de VVD, de werkgevers en LTO, de belangenclub van boeren. Ook de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur, die op een aantal snelwegen geldt, is ingevoerd op wens van de VVD.

De Raad van State oordeelde dat de manier waarop de overheid vergunningen afgeeft in strijd is met Europese afspraken. In Den Haag wordt nu reikhalzend uitgezien naar het advies van Remkes, al komt zijn commissie volgend jaar nog met een veel verderstrekkend plan voor het stikstofbeleid.