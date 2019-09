'Medicijntekorten gaan voorlopig niet weg, maatregelen nodig'

Vorig jaar was er een run op anticonceptiemiddelen omdat de fabrikant ze niet meer kon leveren. Maar ook aan de vloeistof voor fludarabine-injecties, een kankermedicijn, ontstond een tekort door onder meer productieproblemen. En voor parkinson-patiënten die Levodopa slikken zijn de consequenties van overstappen naar een alternatief ook groot.

Bruins probeert al lang oplossingen te vinden, maar tot nu toe lukt dat niet echt goed. Begin dit jaar stelde hij al voor groothandelaren en apothekers te verplichten om voorraden aan te leggen. Hij herhaalt dit voorstel. "Maar dan komt de vraag: wie gaat dat betalen en waar worden die voorraden opgeslagen". Het onderzoek hiernaar is volgende maand klaar.

Veel grondstoffen worden in China en India geproduceerd. Daarvan zijn weer een klein aantal producenten elders in de wereld afhankelijk. Bruins pleit ervoor dat bepaalde cruciale geneesmiddelen in de toekomst in Europa worden gemaakt. Hij gaat daarvoor het gesprek aan met eurocommissaris voor gezondheid, Kyriakides. Maar dat zal ook geen snelle oplossing van het probleem zijn.