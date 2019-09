VN-rapport: afgelopen 5 jaar warmste ooit gemeten, wereld doet te weinig

De tijdspanne van 2015 tot en met 2019 is de warmste vijfjarige periode ooit gemeten, schrijven wetenschappers aan de vooravond van de VN-klimaattop in New York. Ook stellen ze vast dat de wereld veel te weinig doet om de gevolgen van klimaatverandering, die ons vaker en harder raken dan we voorheen dachten, te beperken.

Het staat in het rapport 'Verenigd in Wetenschap', waarin een overzicht wordt geboden van de beschikbare wetenschap over klimaatverandering. Het is het product van een samenwerking tussen verscheidene belangrijke wetenschappelijke instituten zoals de Wereld Meteorologische Organisatie en het klimaatpanel IPCC.

Urgente noodzaak

De wetenschappers zeggen dat er een "urgente noodzaak voor concrete acties" is om de opwarming van de aarde en de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Op dit moment gebeurt dat niet genoeg, aldus het rapport. De wereldwijde temperatuur is sinds 1850 met 1,1 graden Celsius gestegen, het niveau van de zeeën stijgt en de CO2-uitstoot neemt jaarlijks met 2 procent toe.

"Dit rapport laat de staat van de aarde zien onder de toenemende invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering", zegt de wetenschapsadviescommissie voor de Verenigde Naties. "Het is een beoordeling van de menselijke reactie tot nu toe en laat de verstrekkende gevolgen zien die de wetenschap verwacht voor het wereldwijde klimaat in de toekomst."

"Klimaatverandering is de bepalende uitdaging van onze tijd", zei António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties vandaag over dit rapport. "Ik dring er bij leiders op aan om deze feiten in acht te nemen en zich te verenigen achter de wetenschap."