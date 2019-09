'Premium economy' in opmars, betaalbaar vliegen met meer luxe

Het Taiwanese EVA Air was in 1991 de eerste maatschappij die met premium economy begon. Vooral de laatste 5 jaar wordt de klasse steeds vaker aangeboden, ook door maatschappijen die vanaf Schiphol vliegen. Onder hen bijvoorbeeld British Airways, Singapore Airlines, Delta Airlines en straks ook Emirates. KLM heeft geen premium economy, maar onderzoekt die optie wel.

Maar waarom zetten luchtvaartmaatschappijen zo in op een nieuwe (midden)klasse? Volgens De Jonge is het een reactie op tickets die alsmaar goedkoper worden.

"De stoelen en de beenruimte in economy zijn kleiner geworden, omdat er steeds meer stoelen in de cabine gezet worden. Zo kunnen ze meer mensen vervoeren tegen een lage prijs. Tegelijkertijd neemt het aantal stoelen in business class juist af. Die klasse wordt exclusiever, meer wat first class vroeger was."

Daarom is er vraag naar een tussenklasse, zegt de luchtvaartblogger. "Premium economy is geschikt voor zakenreizigers, maar ook voor een grote groep toeristen die iets meer kwaliteit wil. De maatschappijen verdienen geld aan deze mensen, die anders hoogstwaarschijnlijk economy geboekt hadden."

Prijsverschil

Het prijsverschil tussen een stoel in economy class en eentje in premium economy is een stuk kleiner dan het verschil met een business class-ticket. Passagiers betalen gemiddeld een paar honderd euro extra, in plaats van duizend euro of meer.

In dit voorbeeld van een vlucht van Amsterdam naar Singapore is het prijsverschil goed te zien: