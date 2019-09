Is vliegtuigbouwer Boeing 'too big to fail'?

Hoewel de 5,1 miljard dollar aan mogelijke schade een enorm bedrag is, komt het neer op slechts 5 procent van de jaaromzet van het bedrijf. Boeing bouwt naast verkeersvliegtuigen ook militaire vliegtuigen, helikopters, satellieten, raketten en wapensystemen.

Bovendien staat de Amerikaanse overheid achter het bedrijf, dat kantoor houdt in Chicago en bijna 170.000 mensen aan het werk heeft in de megafabriek in Seattle, en in productielocaties in Californië en South Carolina. "Het is de enige Amerikaanse vliegtuigbouwer. De overheid laat Boeing niet struikelen vanwege een nieuw type. De 737 heeft zich al sinds de jaren 70 bewezen", aldus Heerkens.

Volle orderportefeuille

De luchtvaartmaatschappijen, die veel langer op de levering van de 737 MAX moeten wachten dan gepland, hebben in theorie de optie om hun bestelling te annuleren. Maar velen zullen dat niet doen. "Men legt zich met leveringscontracten jarenlang vast aan een bouwer. De piloten en het onderhoudspersoneel zijn getraind voor een bepaald toestel."

Bovendien heeft overstappen naar het enige echte alternatief, Airbus, geen zin. "Ook daar moeten maatschappijen heel lang wachten op nieuwe toestellen, de orderportefeuille zit helemaal vol."

Is Boeing dan too big to fail? Kunnen luchtvaartmaatschappijen, industrie én Amerika niet zonder? "Ja, dat kun je zeker zeggen", beaamt Heerkens.

Boeing werkt aan een oplossing voor het softwareprobleem van de 737 MAX. Het bedrijf verwacht dat het vliegtuig nog dit jaar weer de lucht in kan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft volgende maand een certificeringsvlucht gepland staan, maar veel luchtvaartmaatschappijen hebben het toesteltype voor de zekerheid tot december uit hun vliegschema's gehaald.