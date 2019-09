Govert Sweep na Area 51-arrestatie: 'We zijn gewoon heel dom geweest'

Sweep vertelt wat het plan was: een tijd had hij al het idee om een serie te maken over Area 51. Op zijn YouTube-kanaal maakt hij vaak video's over verlaten of geheimzinnige locaties. Het plan rond Area 51 week daar iets van af. "We wilden mensen in de buurt vragen hoe het is om daar te wonen. Er zijn veel complottheorie├źn over het terrein en dat levert natuurlijk mooie verhalen op."

Sweep en Granzier wisten dat ze het terrein zelf niet moesten betreden. "Het is een actieve basis en je loopt een risico. Je kan er doodgeschoten worden. Je hoort meerdere verhalen van mensen die in de gevangenis zijn beland. Dat is dus nooit het doel geweest. We hebben daar ook geen droneshots gemaakt en hebben het terrein nooit betreden. We zijn geen youtubers die op de views geilen, zoals gesuggereerd werd." Samen met Granzier reed hij in de buurt van Area 51 toen ze stopten bij het Aliencenter, een tankstation in de buurt dat souvenirs verkoopt van de geheimzinnige locatie.

Normale weg

"We vroegen naar mensen die we zouden kunnen spreken en werden doorverwezen naar Mercury. We volgden toen de borden en namen een afslag naar die plaats. We hadden geen idee dat het op verboden terrein ligt. Er stonden geen hekken waar we doorheen gereden zijn, en we kropen ook niet door de bosjes: we reden op een doodnormale weg met allemaal andere auto's die dezelfde kant opgingen."

Het enige verschil was dat er waarschuwingsborden langs de weg stonden: verboden toegang voor onbevoegden. De twee youtubers reden door naar een militaire wachtpost 800 meter verder. Ze vroegen daar of ze goed reden. Toen duidelijk was wie ze waren, en dat ze nogal wat camera's bij zich hadden, werden ze opgepakt, zegt Sweep. "In Nederland kan je een bord voorbijrijden en vragen: 'zitten we goed?', maar in Amerika is dat een no-go. Dit is een goed leermoment."