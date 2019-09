Nederlandse youtubers gearresteerd bij Area 51 in VS

De Nederlandse youtubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21) zijn gearresteerd toen ze probeerden Area 51 in de Amerikaanse staat Nevada binnen te dringen. Ze negeerden borden waarop werd gewaarschuwd de zwaarbeveiligde militaire basis niet te betreden.

Volgens de Amerikaanse politie hadden ze een drone, camera's en laptops bij zich in de auto. De politie heeft de beelden bekeken die de twee maakten van het gebied.

De Nederlanders zitten sinds dinsdag in de cel en worden aangeklaagd voor het betreden van verboden terrein. Granzier heeft ruim 735.000 abonnees op YouTube, Govert Sweep ruim 300.000.

Ufo's en aliens

Area 51 is een testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht. Er hangt een zweem van geheimzinnigheid omheen, vanwege geruchten over aliens en ufo's die er zouden liggen opgeslagen.

In juli werd een Facebookevenement aangemaakt waarin mensen zich aanmeldden voor een bestorming van het gebied op 20 september. Meer dan twee miljoen mensen hebben zich ervoor aangemeld. Na een bezoekje van de FBI trok de initiatiefnemer het evenement in en werd het veranderd in een festival in de buurt van de locatie.