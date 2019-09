Grapperhaus: meer dan 100 extra mensen in 'narcobrigade'

Ook zegt Grapperhaus dat privacywetgeving het opsporen van drugscriminelen moeilijk maakt. Dat moet anders, vindt de minister. "Privacybescherming mag niet een schild worden voor criminelen. Er komt een wetsvoorstel in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens die de brigade meer armslag moet geven."

Derk Wiersum

Het kabinet wil de drugscriminaliteit al langer hard aanpakken. Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum, begin deze week, wordt gesproken over een speciale drugsbestrijdingseenheid. Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi en zijn rechterhand Said Razzouki.

Ridouan Taghi staat volgens het Openbaar Ministerie aan het hoofd van een "geoliede moordorganisatie". De politie houdt rekening met een verband tussen Taghi en de moord op Wiersum. Volgens minister Grapperhaus was die moord een "aanslag op de rechtsstaat".