Jongeren met kapmessen figureren in videoclip, politie lost waarschuwingsschot

De politie in Rotterdam heeft gisteravond een groep jongeren opgepakt die met bivakmutsen en grote kapmessen rond een auto op het Prinsenplein stonden. Uiteindelijk bleek dat ze gefilmd werden voor een clip voor rapmuziek.

Omstanders hadden alarm geslagen over de groep, aldus de politie, ook omdat er melding was gemaakt van vuurwapens. De jongeren sloegen direct op de vlucht toen ze agenten zagen. Een 17-jarige jongen uit Barendrecht gooide tijdens die achtervolging een kapmes van bijna een halve meter lang weg. Hij werd tot stoppen gemaand met een waarschuwingsschot.

In de omgeving hield de politie nog een groepje jongens aan, van 15 en 16 jaar oud. Een van hen had ook een groot kapmes bij zich, anderen droegen maskers en bivakmutsen. De jongeren verklaarden te figureren in een videoclip die die avond was opgenomen voor een rapper. Ze zijn thuisgebracht door de politie en moeten later op het bureau tekst en uitleg komen geven.

Nepwapen

In de buurt van het Prinsenplein heeft de politie ook nog een viertal aangehouden. Zij hadden een vuurwapen bij zich. Achteraf bleek het te gaan om een nepwapen.

Het is volgens de politie nog onbekend of ook zij deelnamen aan de opnames voor de videoclip. Ze zijn aangehouden en moesten een nacht in de gevangenis doorbrengen.

De politie waarschuwt dat het onaangekondigd maken van dit soort opnames "tot zeer ongunstige situaties" kan leiden.