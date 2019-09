Claimorganisatie spant proefproces aan om brandstofstoring Schiphol

Claimorganisatie Aviclaim wil dat luchtvaartmaatschappijen passagiers compenseren voor de ernstige vertragingen door de brandstofstoring van 24 juli op Schiphol, en heeft KLM daarom voor de rechter gedaagd. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving van het televisieprogramma Kassa. Tienduizenden reizigers werden door de storing gedupeerd.

"Wij willen compensatie voor de passagiers die vertraging hebben opgelopen", zegt Remco Kuilman van Aviclaim. Het bedrijf vertegenwoordigt een echtpaar dat 72 uur vertraging opliep bij hun reis naar Bangkok door de brandstofstoring. Volgens Europese richtlijnen hebben mensen bij meer dan 3 uur vertraging recht op een compensatie van tussen de 250 en 600 euro, tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden.

"KLM weigert hen tot op heden uit te betalen, omdat zij het scharen onder buitengewone omstandigheden", zegt Kuilman. Wij willen graag dat een rechter oordeelt dat de brandstofstoring geen buitengewone omstandigheid is."

Honderden claims

Een buitengewone omstandigheid moet voldoen aan twee voorwaarden: het probleem moet buiten de macht van de luchtvaartmaatschappij liggen, en niets te maken hebben met de dagelijkse operatie van een luchtvaartmaatschappij.

"Tanken behoort gewoon tot de dagelijkse operatie", zegt Kuilman. "Er zou een back-up moeten zijn. Net zoiets als een personeelslid van KLM ziek is. Daar kan KLM dan niets aan doen, maar het moet er wél voor zorgen dat de vlucht gewoon doorgaat."

Aviclaim heeft inmiddels namens 1453 passagiers claims bij verschillende luchtvaartmaatschappijen neergelegd na de brandstofstoring op Schiphol. Die vertegenwoordigen een waarde van 594.000 euro. "Als de rechter ons gelijk geeft, dan gaan we de andere zaken ook verleggen. Elke zaak zal natuurlijk apart worden afgewogen, dus het is niet gezegd dat je alle zaken ook wint als je deze wint. Maar als je deze zaak wint, dan sta je wel sterker."