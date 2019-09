Kamer wil dubbel paspoort voor Nederlanders in het VK

Mensen met een Nederlands paspoort moeten de Nederlandse nationaliteit opgeven als ze een andere nationaliteit aannemen. De Kamer wil voor de afgebakende groep Nederlanders die al langer in het VK woont een uitzondering maken. Ze moeten na de inwerkingtreding van de wet binnen zes maanden beslissen of ze er gebruik van maken. Wie er precies voor deze uitzondering in aanmerking komen, is nog niet duidelijk.

Het voorstel geldt alleen voor Nederlanders in het VK en niet voor Britten in Nederland, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Voor die groep heeft het kabinet al maatregelen genomen, zegt Sjoerdsma.

De Britten treden volgens de planning op 31 oktober uit de EU. Er is nog geen akkoord met de EU. De Britse premier Johnson zegt nog met nieuwe voorstellen te komen, maar hoe dan ook de EU op die datum te zullen verlaten, met of zonder deal.