Britten mogen na 29 maart in ieder geval nog 15 maanden in Nederland blijven

Britten die voor de brexit op 29 maart rechtmatig in Nederland verblijven, hoeven daarna niet meteen weg als Groot-Brittanniƫ zonder deal de Europese Unie verlaat. Zij mogen nog 15 maanden in Nederland blijven wonen, werken en studeren.

Dat schrijven minister Blok en staatssecretaris Harbers aan de Tweede Kamer. Ze hopen zo een "fatsoenlijke oplossing" te bieden aan de 45.000 Britten in Nederland, in het geval van een no-deal scenario. De overgangsregeling geldt ook voor familieleden van Britse burgers die zelf geen EU-nationaliteit hebben.

Ruim 1400 Britten in Nederland

Onder de Britten in Nederland is veel onzekerheid over de gevolgen van de brexit voor hun persoonlijk leven. 89 procent is bezorgd, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder ruim 1400 Britten in Nederland.

De ondervraagde Britten maken zich met name zorgen over hun rechten om in Nederland te kunnen blijven wonen, werken en leven. Ook zijn ze onzeker over het recht op vrij reizen binnen de EU, douaneformaliteiten, de mogelijkheid om Nederland te verlaten en daarna weer te kunnen remigreren, de dubbele nationaliteit en de gevolgen voor hun pensioen.

Definitieve verblijfsvergunning

Minister Blok vindt het begrijpelijk dat de brexit grote onzekerheden met zich meebrengt. Hij wil daarom Britse burgers in Nederland binnenkort laten weten waar ze aan toe zijn in geval van een no-deal.

De Britten die rechtmatig in Nederland wonen, kunnen in ieder geval in de overgangsperiode na de brexit bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een aanvraag indienen voor een definitieve verblijfsvergunning. Ze krijgen daarvoor een uitnodiging. Een definitieve verblijfsvergunning is nodig omdat Britten niet langer automatisch als EU-burgers recht hebben op verblijf in Nederland.

De IND bereidt zich voor op een scenario waarin er geen deal komt. De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben afspraken gemaakt over het vertrek uit de unie, maar het is hoogst twijfelachtig of dat akkoord door het Britse parlement komt. De stemming in het Lagerhuis is volgens de BBC, zoals het er nu naar uitziet, volgende week dinsdag.