'President Trump zette Oekraïense ambtgenoot onder druk'

President Trump heeft de Oekraïense president Volodomyr Zelensky herhaaldelijk gevraagd onderzoek te doen naar de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. Het is de uitkomst van een speurtocht naar een mysterieuze klacht van een klokkenluider die Washington al de hele dag in zijn greep houdt.

Biden zou banden tussen zijn zoon Hunter en een Oekraïens gasbedrijf hebben geprobeerd te verdoezelen toen hij vicepresident was onder Barack Obama. Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani zei gisteren tegen CNN dat hij in juni en augustus met Oekraïense overheidsfunctionarissen heeft gesproken over een mogelijk onderzoek naar Hunter Biden.

Hij beweerde dat Biden uit was op het ontslag van een Oekraïense aanklager die onderzoek deed naar de zakelijke activiteiten van zijn zoon. Maar Joe en Hunter Biden hebben dat ontkend. President Trump hintte erop dat Biden financiële steun voor Oekraïne heeft geprobeerd te blokkeren om de aanklager weg te krijgen.

Hij zou er in een telefoongesprek in juli meerdere keren op hebben aangedrongen dat Zelensky zou samenwerken met Giuliani, omdat de "mensen in Washington willen weten of de beschuldigingen waar zijn of niet".

Geen geld

Als dat klopt is het saillant omdat het vanwege de scheiding der machten in de VS ongebruikelijk is dat de president zich met de rechtsgang bemoeit.

In de klacht van de klokkenluider is er ook sprake van dat Trump de Oekraïense regeringsleider iets "verontrustends" heeft beloofd. Volgens de bronnen van The Wall Street Journal heeft Trump Zelensky geen geld toegezegd voor zijn medewerking aan het onderzoek.

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.