Neefje van Nederlandse zandmotor beschermt de afbrokkelende Britse kust

Ook de Nederlandse aannemer Van Oord heeft een grote rol gespeeld in het project. De baggeraar heeft al het benodigde zand van de zeebodem gezogen en op de juiste plek opgespoten. In totaal heeft het project zo'n 22 miljoen euro gekost.

Toekomst

Maar ondanks de zandbank zullen de dorpen Bacton en Walcott niet voor altijd beschermd blijven tegen de afbrokkelende kust, ligt Flikweert toe. "De aankomende twintig jaar wordt de kust goed beschermd, maar uiteindelijk zullen mensen moeten verhuizen, dat is onvermijdelijk."

Porter, die inmiddels 21 jaar in Walcott woont, is vooral blij met de komst van de zandmotor. "Het is zo'n grote rol gaan spelen in mijn leven. De angst om geëvacueerd te worden was enorm. Ik heb zelfs een vlag in de tuin hangen, en het eerste wat ik 's ochtends doe als ik wakker word, is kijken welke kant de wind op staat. Nu die angst is weggevallen, is de hele gemeenschap zo opgelucht, iedereen voelt zich veiliger. Dus verhuizen staat voorlopig niet op het programma."